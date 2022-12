WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko: Modus, Anstoßzeiten, Startplätze, Gastgeberstädte

Die WM 2026 findet erstmals in drei Ländern statt. Zudem werden in den USA, Kanada und Mexiko erstmals 48 Nationen auflaufen. Ansonsten bleiben viele Fragen offen. SPORT1 begibt sich auf Antwortensuche.

Nach der WM ist vor der WM - das Turnier in Katar ist nach dem dramatischen Finale zwischen Argentinien und Frankreich Geschichte. Nun startet der Countdown für die nächste Endrunde, und dieses Mal müssen die Fans nur dreieinhalb Jahre warten, ehe im Juni 2026 der Startschuss für die nächste WM fällt.

Feststeht auch, dass das Turnier erstmals in drei Ländern - USA, Kanada sowie Mexiko - ausgetragen und von 32 auf 48 Mannschaften aufgestockt wird. Ansonsten ist nur klar, dass kaum was klar ist. Es bleiben viele Fragezeichen.

Vor allem der Modus der WM 2026 steht mehr denn je in den Sternen. Ursprünglich waren 16 Dreiergruppen vorgesehen, aus denen die beiden Topteams in die K.o.-Runde hätten einziehen sollen.

Wo findet die WM 2026 statt?

Seit Juni 2018 steht fest, dass das Turnier in USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Die drei Nationen setzten sich mit ihrer gemeinsamen Bewerbung „United 2026″ gegen Marokko durch.

Gespielt wird in insgesamt 16 Stadien, allein elf sind in den USA zu finden, wo auch der Großteil des Turniers stattfinden soll: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Atlanta, Philadelphia, New York und Boston.