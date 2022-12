Wo gibt es den besten Loot, wo ist die meiste Action? Die besten Landeplätze in Kapitel 4!

Anzeige

Die Änderungen krempeln Fortnite in Kapitel 4 enorm um © Epic Games

Ein neues Kapitel ist in Fortnite gestartet und das bringt eine Menge neuem Content mit sich. Wie gewohnt hat sich auch die Map wieder stark verändert. Wohin lohnt sich der Landeanflug?

Mit Kapitel 4, Season 1 wurde die Map in Fortnite komplett neugestaltet. Viele neue Landeplätze sind dazugekommen, die bestehenden wurden teils grundlegend verändert. Wo sollten Spieler beim Anflug am besten landen?

Wie immer müssen Spieler am Anfang einer Runde abwiegen, ob sie sich lieber in die heißesten Scharmützel werfen und dafür potenziell mehr Loot abkassieren, oder ob sie sich lieber erstmal in Sicherheit bringen wollen.

Fortnite Kapitel 4 Season 1 Landeplätze – Hier sollten Spieler hin

Immer eine gute Wahl als Landeplatz ist der Klassiker Frenzy Fields. Wie gewohnt werden Spieler hier viele Truhen und Kisten voller Ressourcen finden. Außerdem ist das Gebiet breit genug, um Feinden entkommen zu können.

Sicherheit findet sich auch in Lonely Labs. Wie der Name schon sagt, ist dieser Ort eher abgelegen und die wenigsten Spieler werden hier landen. Wer also eher ruhiger in das Spiel starten will, ohne auf guten Loot zu verzichten, sollte hier landen.

In eine ähnliche Kerbe schlägt Crude Harbor. Der Hafen im Norden der Map ist relativ klein und fällt nicht besonders auf. Hier finden sich jedoch mehrere Kisten und sogar Schildtrucks, die ein ganzes Team mit Extra-Schutz versorgen können.

Wer etwas aggressiver in eine Runde starten möchte, wird in Brutal Bastion Freude haben. Auch hier ist der Name Programm, normalerweise geht hier die größte Action ab. Extrem viel Loot, Schlürffässer und ein Schildtruck machen aus der Bastion einen der heißesten Landeplätze in Kapitel 4.