Darts-WM: Nachmittagssession Tag 8 mit Jansen, Searle Gawlas, Suljovic

Der Youngster, der bei seinem WM-Debüt gegen Paolo Nebrida (3:2) dank seines Vokuhilas zum Publikumsliebling wurde, muss sich in Runde zwei Krzysztof Ratajski klar mit 1:3 geschlagen geben. Mit Ausnahme von Satz zwei bekam der Niederländer in diesem Match seine Nerven nicht in den Griff.

In Satz zwei konnte Jansen zeigen, zu welchem Niveau er in der Lage ist und fegte mit 3:0 über den Viertelfinalisten von 2021. Doch an diesem Tag war er nicht in der Lage, diese Qualität dauerhaft abzurufen, was ihn immer wieder genervt den Kopf schütteln ließ. (ARTIKEL: Darts-Youngster wird zum Rockstar)