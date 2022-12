BIG Academy beendet Ära bei der ESL Meisterschaft

BIG Academy gewinnt die ESL Meisterschaft © 99 Damage via Twitter

Seit 2019 konnte kein Team Sprout von der Spitze der ESL Meisterschaft stoßen. Auf der Dreamhack in Hannover wurde der Herrschaft der Sprösslinge nun ein Ende gesetzt.

Vergangenes Wochenende war es dann endlich so weit: Auf dem Messegelände der Landeshauptstadt von Niedersachsen durften die drei letzten Mannschaften der Herbstmeisterschaft vor Live-Publikum ihr Können unter Beweis stellen.

Meister startet geschwächt

Das Offline-Finale stand für den amtierenden Meister von Sprout schon im Vorhinein unter einem schlechten Stern. Aufgrund von Anreiseproblemen konnte der Däne Ismail „refrezh" Ali nicht rechtzeitig zur Dreamhack anreisen.

Klassiker im Finale der ESL Meisterschaft

Im Endspiel um den Meistertitel gab es dann eine weitere Auflage des El Clásicos der deutschen CS-Szene. Beflügelt durch das Momentum aus dem vorherigen Spiel startete das Best-of-Three auf Inferno zunächst gut für Sprout. Mit 16-11 gingen BERRY und Co. Zunächst mit einem Punkt in Führung. Auf der T-Seite konnte BIG nur drei Runden gewinnen.

Weiter ging es dann auf Vertigo. Dort konnte das Nachwuchsteam der Berliner Organisation mit 16-12 ausgleichen und vor knapp 200 Zuschauern eine dritte Map erzwingen. Auf Overpass wurde es dann noch einmal richtig spannend. Nach einem langen Hin und Her konnte das Team der BIG Academy in der Overtime endlich den Deckel draufsetzen und Sprout mit 19-17 in die Knie zwingen.