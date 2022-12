Heftiger Vorwurf! Hürden-Star wohl wegen eines sexuellen Übergriffs verprügelt

Wilfried Happio holte bei der EM in München die Silbermedaille © Imago

Und die neuen Details lassen den Eklat in einem ganz neuen Licht erscheinen. Denn am Dienstagmorgen wurde Happio selbst von der Polizei festgenommen! Wie L‘Équipe berichtet , geht es um den Vorwurf der sexuellen Nötigung.

Entsprechende Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft in Paris bestätigt. Der Athlet, Silbermedaillengewinner über 400-m-Hürden bei der EM 2022 in München, sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine Sportlerin hatte bereits im Sommer Anzeige gegen ihn erstattet.