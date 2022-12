HSV verlängert mit Sportvorstand Boldt bis 2025

Nach monatelangem Tauziehen hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sportvorstand Jonas Boldt um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Dies teilten die Hanseaten am Donnerstag offiziell mit.

Mit Huwer ist nun auch ein Nachfolger für den Ende September zurückgetretenen Finanzvorstand Thomas Wüstefeld gefunden. Dessen Integrität war zuvor vereinsintern in Zweifel gezogen worden.

Boldt, seit 2019 in Diensten der Norddeutschen, will den beim Tabellen-Zweiten eingeschlagenen Weg fortsetzen: "Wir können den HSV mit Kontinuität und mit Stabilität am Puls der Zeit weiter wachsen lassen."