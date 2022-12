Sport1 knackt erstmals Million-Marke bei Darts-WM

Clemens beschert Sport1 eine starke Quote © FIRO/FIRO/SID

Der Fernsehsender Sport1 hat beim ersten Auftritt des deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens eine starke Quote verbucht. In der Spitze sahen eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer den Auftaktsieg des "German Giant" gegen den Iren William O'Connor (3:0) am Mittwochabend.