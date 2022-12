Lee verlässt Hertha nach knapp einem Jahr

Der südkoreanische Offensivspieler Dong-Jun Lee verlässt Hertha BSC nach nur knapp einem Jahr wieder und wechselt in seine Heimat.

Der südkoreanische Offensivspieler Dong-Jun Lee verlässt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach nur knapp einem Jahr wieder und wechselt in seine Heimat. Wie der Hauptstadtklub am Donnerstag mitteilte, schließt sich der 25-Jährige Jeonbuk Hyundai Motors an.