AEW Dynamite: Neues Giganten-Duo überrascht beim WWE-Rivalen Neues Giganten-Duo bei AEW

Parker Boudreaux (l.) und Granden Goetzman halfen Swerve Strickland bei AEW Dynamite gegen Keith Lee © AEW

Martin Hoffmann

Bei WWE-Rivale AEW formiert sich eine neue Gruppierung: Swerve Strickland rekrutiert zwei Hünen mit Football- und Baseball-Hintergrund - und einen Rapstar.

Der eine erinnert mit seinem Look an den jungen Brock Lesnar, der andere ist mit seinen Ganzkörper-Tattoos optisch noch auffälliger: Ein neues Giganten-Duo ist bei WWE-Rivale All Elite Wrestling eingeschlagen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show AEW Dynamite hat sich eine neue Gruppierung um den aufstrebenden Swerve Strickland formiert, der nach wochenlangen Andeutungen endgültig seinen Partner Keith Lee verriet und das frühere Champion-Duo Swerve In Our Glory damit sprengte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Dabei halfen ihm überraschend Rap-Star Rick Ross, der von AEW eigentlich als „Mediator“ des Konflikts angekündigt war - und zwei Hünen, die mit den beiden nun ein Bündnis namens „Mogul Affiliates“ bilden.

Es handelt sich dabei um das in diesem Jahr bei WWE entlassene und von AEW verpflichtete Talent Parker Boudreaux und ein bis dato im Wrestling völlig unbekanntes Gesicht namens Granden Goetzman, ein früherer Baseballer, der einst von den Tampa Bay Rays in die MLB gedraftet worden war.

AEW formiert Mogul Affiliates um Rapstar Rick Ross

Boudreaux (bei WWE: Harland) eröffnete die Attacke und wurde von Schwergewicht Lee zunächst abgewehrt, bis Tattoo-Riese Goetzman zu Hilfe kam und Lee gemeinsam mit Boudreaux in die Knie zwang.

Highflyer Strickland (bei WWE als Isaiah „Swerve“ Scott Anführer der originalen Hit Row) setzte dann den letzten, besonders brutalen Hieb: Er ließ einen Steinblock auf Lee platzieren und sprang mit einem Foot Stomp auf seinen Ex-Partner herab.

Später verkündete Ross in einem Backstage-Segment noch seine Pläne für Mogul Affiliates: Das Quartett wolle groß auftrumpfen, viele Siege und „viel Geld“ erringen.

Parker Boudreaux und Granden Goetzman helfen Swerve Strickland

Für den 1,93 Meter große Boudreaux war es nicht das Debüt bei AEW: Der angeblich 140 Kilo schwere 24-Jährige war bereits im August verpflichtet worden und bisher Teil der Undercard-Gruppierung The Trustbusters um Ari Daivari. Vorher war er knapp eineinhalb Jahre unter WWE-Vertrag.

Boudreaux - zuvor auch schon mit offensiver Social-Media-Vermarktung aufgefallen (mehrfach an seiner Seite: Ex-WWE-Diva Eva Marie) - porträtierte im NXT-Kader von WWE den glatzköpfigen Harland, Erfüllungsgehilfe des unheimlichen Joe Gacy. Er verlor dann aber schließlich seinen Job, angeblich wegen mangelnder Trainingsfortschritte. Ganz unumstritten war der Schritt wohl nicht, Legende Edge soll Potenzial in ihm gesehen und ihn sich als Teil der Gruppierung Judgment Day gewünscht haben.

Neu im Geschäft ist der ebenfalls 1,93 Meter große und offensichtlich inzwischen auch weit über 100 Kilo schwere Goetzman: Der 30-Jährige war 2011 in die MLB gedraftet worden und war unter Vertrag bei den Rays, den St. Louis Cardinals und den Houston Astros.

Goetzman schaffte es dort jedoch nie über die Minor Leagues hinaus und sattelte schließlich zum Wrestling um. Laut Fightful trainiert er seit einer Weile in der Wrestling-Schule von AEW-Star Jay Lethal.

AEW Dynamite - die weitere News und Highlights:

- Ricky Starks, vergangene Woche unfair unterlegen gegen World Champion MJF, geriet zu Beginn der Show ins Visier der Jericho Appreciation Society, als er ein Angebot ablehnte, sich ihr anzuschließen. Hilfe kam schließlich von dem neu verpflichteten Shootingstar, der vor sieben Tagen im Mittelpunkt stand: Jerichos Sensations-Bezwinger Action Andretti.

- In der sich zuspitzenden Best-of-7-Serie um den Trios Title der Liga verkürzten The Elite (Kenny Omega und die Young Bucks) auf 2:3: Sie besiegten die Titelträger The Death Triangle (Pac & The Lucha Bros.) in einem No DQ Match ohne Regeln.

- In einem höchst sehenswerten Hauptkampf besiegte Damenchampion Jamie Hayter die japanische Ex-Titelträgerin Hikaru Shida. Shida wurde danach attackiert von Hayter und ihren Partnerinnen Britt Baker und Rebel, zu Hilfe kamen Toni Storm und Saraya, die frühere Paige.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 21. Dezember 2022:

AEW World Trios Title Best of Seven Series No DQ Match #5: The Elite (2) besiegen The Death Triangle (c, 3)

Hook besiegt Exodus Prime

Jon Moxley besiegt Darius Martin

The Gunn Club besiegen FTR