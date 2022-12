Weihnachten im Flieger: Tennisprofi Otte nimmt sich viel vor

Heiligabend im Flieger, der Weihnachtsmorgen in Sydney: Für Oscar Otte (29) fällt das Fest in diesem Jahr aus, schon vor dem Jahreswechsel beginnt die neue Tennissaison - verbunden mit großen Zielen für den gebürtigen Kölner. "Ich will unbedingt versuchen, in die Top 30, vielleicht sogar die Top 20 der Welt zu kommen", sagte Otte im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger.