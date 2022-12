WM 2022: Die Scherben des FC Bayern - Nagelsmann vor Herausforderung

Kein Spieler des FC Bayern ist Weltmeister geworden - dafür kehren enttäuschte und verletzte Akteure zurück. Und am Horizont droht bereits das nächste Gewitter.

Die Weltmeisterschaft in Katar ist Geschichte!

Der deutsche Rekordmeister stellte die meisten Spieler aller Vereine in Katar ab, nun aber kehrt nicht ein einziger als Weltmeister zurück. Zu den Enttäuschten gesellen sich zudem einige Verletzte. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Und das ausgerechnet vor dem Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain ( am 14. Februar 2023, ab 21 Uhr im LIVETICKER ) um die größten Stars dieser WM: Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann wird in den kommenden Wochen wohl einiges an Aufbauarbeit zu verrichten haben. Allem voran bei den deutschen Akteuren, nachdem die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Gruppenphase sang- und klanglos ausgeschieden war.