Darts-WM 2023: Clemens-Gala gegen O'Connor! "Oh wie ist das schön" - Ally Pally verzückt

Gabriel Clemens zaubert sich in die zweite Runde der Darts-WM! Die deutsche Nummer eins zeigt beim souveränen Auftaktsieg brillante Aufnahmen.

Gabriel Clemens ist bei der PDC-WM 2023 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) dank einer grandiosen Vorstellung in die dritte Runde eingezogen. Der „German Giant“ bezwang William O‘Connor mit 3:0 (3:2, 3:2, 3:0) in Sätzen.

„Ich bin absolut glücklich mit dem, was ich heute gespielt habe. Jetzt kann Weihnachten kommen“, bilanzierte er bei SPORT1 . Clemens bestach dabei vor allem mit Selbstvertrauen, Ruhe und Kaltschnäuzigkeit in den entscheidenden Situationen.

Clemens nutzt O‘Connors Patzer

Die „Gaga“ hingegen schnappte sich über eben jenes Double das erste Break der Partie und ging mit 1:0 in Führung. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Satz zwei begann ganz nach dem Geschmack des Mannes aus Saarwellingen. Er brachte seinen Anwurf durch und nutzte O‘Connors Schwäche im zweiten zum Break. Danach kämpfte sich „Magpie“ zwar auf 2:2 in Legs ran, mit einem beeindruckenden 131er-Finish zum Zwölf-Darter brachte Clemens aber auch Set zwei auf seine Seite.

„Oh wie ist das schön“ im Ally Pally

Wade oder Williams warten auf „Gaga“

Am Ende standen in der Statistik ein Drei-Dart-Average von 95,64 Punkten und eine Doppel-Quote von 39,1 Prozent zu Buche. Clemens schnupperte lange sogar am dreistelligen Durchschnitt. O‘Connor spielte 91,86 Punkte pro Aufnahme und 21,1 Prozent im Checkout.