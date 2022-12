Anzeige

Choupo-Moting, Kolo Muani oder Harry Kane? Wer löst Bayerns Stürmerproblem? Wer löst Bayerns Stürmerfrage?

Das denkt 'Lewy' über 'Choupo'

Maximilian Huber

Der FC Bayern sucht weiter nach der Lösung seiner Stürmer-Problematik für die nächste Saison. Nun könnte sich auch ein Bundesliga-Star bei der WM in den Blickpunkt gespielt haben.

Harry Kane, Marcus Thuram, Eric Maxim Choupo-Moting - oder etwa doch ein ganz anderer Kandidat?

Seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona stellt sich beim FC Bayern die Frage, wer fortan die Rolle des Mittelstürmers einnehmen und für Tore sorgen soll. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Sah es in der laufenden Saison zunächst nach Senegal-Star Sadio Mané aus, der meist auf der Stürmerposition eingesetzt wurde, entpuppte sich mittlerweile ein anderer Spieler als Torgarant: Eric Maxim Choupo-Moting. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Choupo-Moting knüpft wohl Bedingungen an seine Bayern-Zukunft

Der Kameruner, der im Sommer 2020 als Lewandowski-Backup an die Isar gelockt woren war, kam in wettbewerbsübergreifend 16 Spielen für den Rekordmeister auf elf Tore und drei Assists und gilt - anders als in den vergangenen Jahren - als gesetzt im Team von Coach Julian Nagelsmann.

„Choupo hat besonders in der zweiten Hälfte der Hinrunde der Mannschaft unfassbar gutgetan. Er hat Leistungen gebracht, allen Freude gemacht“, erklärte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu nun der Sport Bild. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Setzt der 33-Jährige seinen Lauf auch in der Rückrunde fort, sollte man meinen, dass die Stürmerfrage auch in der kommenden Saison geklärt ist. Gäbe es da nicht ein Problem. (NEWS: Choupo-Moting: Ist das Weltklasse?)

Der Vertrag des Kameruners läuft nach der laufenden Saison aus, Gespräche wegen einer Verlängerung seines Arbeitspapieres gab es noch nicht: „Wir werden uns in den nächsten Wochen zum Essen treffen und die Gespräche starten“, meinte Salihamidzic dazu jetzt.

Wie Sky zuletzt berichtete, sei eine Vertragsverlängerung mit Choupo-Moting allerdings völlig offen. Der Stürmer, der sich durch seine starke Hinrunde und seine Auftritte bei der WM in Katar auch für andere Klubs interessant gemacht hat, stelle gewisse Bedingungen an seine Zukunft, heißt es.

Kane gilt als Bayern-Wunschlösung

So sei für ihn nicht das Gehalt ausschlaggebend, sondern seine Rolle im Team von Nagelsmann. Choupo-Moting wolle sich demnach nicht mehr mit einer Bankrolle begnügen, sondern als Führungsspieler - wie zum Ende der Hinrunde hin - vorangehen. (NEWS: Nagelsmann schwärmt von Choupo-Moting)

Was auch bedeutet: Sollten sich die Bayern derweil anders entscheiden und einen neuen Top-Stürmer in die bayerische Landeshauptstadt lotsen, würde ein Abgang des Kameruners immer wahrscheinlicher werden.

Auch deshalb beschäftigen sich die Münchner mit anderen Personalien. Da wäre zum einen der Name Harry Kane, der bereits seit geraumer Zeit in München gehandelt wird. Der Engländer besitzt bei Tottenham Hotspur noch einen Vertrag bis 2024 und könnte die Londoner im kommenden Sommer verlassen. (NEWS: Kane? „Bayern kann es möglich machen“)

„Natürlich ist er ein sehr guter Spieler, aber es gibt auch viele andere sehr gute Spieler“, erklärte Bayern-Vorstand Oliver Kahn noch zuletzt ausweichend gegenüber Sky.

Nach Informationen des Pay-TV-Senders haben die Münchner allerdings nur Außenseiterchancen, Kane unter Vertrag zu nehmen. Sollte der Engländer eine Verlängerung ablehnen und auf einen Abschied drängen, rechnet man im Umfeld der Londoner eher mit einem Wechsel innerhalb der Premier League statt nach Deutschland.

Eintracht-Star rückt in den Fokus

Stellt sich ein Wechsel von Kane, der in München als absolute Wunschlösung gilt, tatsächlich als nicht realisierbar heraus, haben die Bayern offenbar bereits weitere Kandidaten im Blick.

Kommt nun also Bewegung rein? Nach SPORT1-Informationen ist der Franzose durchaus ein heißes Thema an der Säbener Straße, wurde er den Münchnern bereits vor der Endrunde in Katar gar angeboten. Auch nach der WM soll der Kontakt zu Kolo Muani nie abgerissen sein, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Was weitere Dynamik in die Personalie bringen mag: Sollte die Eintracht im kommenden Jahr nicht in der Königsklasse vertreten sein, könnte den Hessen ein Abgang des erst im vergangenen Sommer ablösefrei gekommenen Stürmers bevorstehen. (NEWS: Der unerwartete WM-Held)

In der laufenden Saison kommt Kolo Muani in 14 Bundesligaspielen auf beeindruckende 15 Scorer-Punkte, die nicht nur bei den Münchnern Interesse geweckt haben dürften. (NEWS: Berater bezieht Stellung zu Gerüchten um Kolo Muani)

Bietet Bayern um Thuram mit?

Auch Marcus Thuram gehörte zum französischen WM-Aufgebot, das im Finale unglücklich mit 2:4 nach Elfmeterschießen Argentinien unterlag.

Neben zahlreichen Top-Klubs aus dem Ausland sollen auch die Bayern an dem Angreifer interessiert sein.

Der Sohn von Frankreich-Ikone Lilian Thuram steht nur noch bis zum kommenden Sommer bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag - eine Verlängerung am Niederrhein gilt als ausgeschlossen. (NEWS: Bayerns Chefscout beobachtet Gladbach-Star)

Laut Sport Bild sind die Fohlen bereit, ihren Top-Torjäger bereits im Januar zu verkaufen - und seien ab einer Ablöse von zehn Millionen Euro gesprächsbereit. (NEWS: Passt Thuram zu Bayern?)

„Ich denke nicht so weit. Bayern ist ein großer Verein, aber ich schaue von Tag zu Tag“, sagte der 25-Jährige zwar zuletzt der L‘Équipe. Nach SPORT1-Informationen befindet sich Thuram indes im Blickfeld der Münchner - Kontakt gab es zu dem Spieler aber noch nicht.

So oder so: Es wird in jedem Fall noch etwas dauern, bis der Rekordmeister seiner Stürmerfrage ein Ende bereiten kann. Wie Salihamidzic verriet, analysiere man den Markt genauestens, um bestmöglich für die Zukunft gewappnet zu sein. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

„Es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus,“ sagte der Sport-Vorstand. „Wir versuchen, das Beste für die Mannschaft zu machen. Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort.“

Womit nicht zuletzt nach einer Lösung gefahndet wird, die kritischen Punkte aus dem Weg zu räumen, die Bayerns Stürmer-Suche blockieren.

