Ex-BVB-Star Weidenfeller traut Bayern-Kandidaten Nübel und Sommer Neuer-Ersatz nicht zu

So werden unter anderem Alexander Nübel, der dem FC Bayern gehört und nach Monaco ausgeliehen ist, und Gladbach-Torwart Yann Sommer immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller traue allerdings keinem von Ihnen zu, Manuel Neuer ersetzen zu können:

Roman Weidenfeller hegt Zweifel an Nübel und Sommer

„Beide Torhüter können Manuel Neuer nicht ersetzen. Das ist Fakt. Wenn wir die Erfahrung sprechen lassen, entscheide ich mich für Yann Sommer. Aber er hat bisher noch keine Top-Saison gespielt: Er hält nicht die unhaltbaren Bälle, es sieht immer sehr spektakulär aus. Er ist sehr klein, dadurch ist er sehr wendig und schnell. Aber es fehlt ihm an Körpergröße“, erklärte Weidenfeller bei Sky . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nübel-Verhältnis zu Tapalovic schwierig

„Es muss ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Torwarttrainer herrschen. Wenn das nicht besteht, ist es natürlich unheimlich schwierig. Tapalovic ist der Torwarttrainer von Manuel Neuer, die beiden kannten sich auch schon vom FC Schalke 04, (...). Ich glaube, dass Tapalovic einen großen Anteil daran hat, dass Manuel in all den Jahren so klasse performet hat“, erklärte der 42-Jährige.