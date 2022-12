Tour-Start 2024 in Florenz

Kopenhagen, Bilbao - und nun Florenz: Die Tour de France startet 2024 zum dritten Mal nacheinander im Ausland und wird ihren Grand Depart erstmals in Italien absolvieren. Insgesamt sind drei Etappen in Italien geplant.

Der Auftakt hat es gleich in sich: Über 205 km geht es für das Peloton von Florenz nach Rimini, dabei sind rund 3800 Höhenmeter zu bewältigen - die Klassementfahrer sind also gleich gefordert. Das zweite Teilstück führt von Cesenatico, der Heimatstadt des früheren Tour-Siegers Marco Pantani, nach Bologna. Eine klare Angelegenheit für Sprinter dürfte die topfebene dritte Etappe von Piacenza nach Turin werden.

Drei Wochen nach dem Start am 29. Juni 2024 endet die 111. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt zum ersten Mal seit 1905 nicht in Paris. Wegen der Olympischen Sommerspiele findet am Schlusstag der Rundfahrt ein Einzelzeitfahren in Nizza statt.