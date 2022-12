Nach Masken-Eklat in der Deutschen Bahn: VfL Wolfsburg mit besonderer Aktion

Der VfL Wolfsburg setzt nach dem Eklat in der Deutschen Bahn ein besonderes Zeichen. Einige Spieler der Wölfe helfen dem Bordpersonal auf Fahrten aus - als Zugbegleiter oder Snack-Verteiler.

Am Mittwochvormittag waren einige Spieler der Wölfe auf Zugfahrten von Wolfsburg in Richtung Berlin, Hamm oder Fulda unterwegs, um dort dem Bordpersonal zur Hand zu gehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

So assistierten Kapitän Maximilian Arnold und Co. den Zugbegleitern, verteilten Getränke oder Snacks. Der VfL dokumentierte die Aktion mit Fotos und stellte eine dazugehörige Story auf seine Homepage.

Schmadtke bedankt sich bei der Bahn

„Das Verhalten damals war inakzeptabel. Dass wir so nie wieder als VfL Wolfsburg auftreten dürfen, haben wir danach intern deutlich thematisiert. Es gab einen sofortigen Konsens“, erklärte Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Mittwoch. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ein Großteil der Mannschaft hatte sich am 21. Oktober bei der Auswärtsfahrt nach Leverkusen nicht an die in der Bahn geltende Maskenpflicht gehalten. Der WDR deckte den Vorfall mit Fotos auf.