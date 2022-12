Darts-WM: Wie stehen die Chancen der Deutschen? Hammer-Tage im Ally Pally

Denn: An allen drei Tagen vor Weihnachten sind deutsche Spieler mit von der Partie. Mit Gabriel Clemens, Florian Hempel und Martin Schindler stehen erstmals drei Deutsche in der 2. Runde einer WM. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Gabriel Clemens

Am 21. Dezember macht der beste Deutsche den Auftakt im „Ally Pally“. Im zweiten Spiel der Abendsession (ab 21.15 Uhr live im TV auf SPORT1 ) wird der „German Giant“ auf William O‘Conor treffen. Clemens, durch seine Geldranglistenposition ( Order of Merit ) gesetzt und somit bereits automatisch für die 2. Runde qualifiziert, kommt aus einem durchwachsenen Jahr.

Zwar konnte er sich in den Top-32 behaupten, der große Schritt nach oben gelang dennoch nicht. Und er muss einiges an Preisgeld verteidigen, bei der WM 2021 erreichte er erstmals das Achtelfinale. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Sein Gegner: Der Ire William O‘Connor. In der Rangliste aktuell zwölf Ränge hinter Clemens, und doch ein gefährlicher Gegner. Bei den UK Open stand O‘Connor in diesem Jahr gar in seinem ersten Major-Halbfinale. Auch in seiner Erstrundenpartie machte er kurzen Prozess (3:0) und hielt die beste Dartsspielerin der Welt, Beau Greaves, im Zaum.

Florian Hempel

Nun aber will Hempel, der noch ohne Spitznamen antritt, für ein deutsches Weihnachtswunder sorgen. Das wird er auch brauchen gegen den an Nummer fünf gesetzten Luke Humphries.

Der Engländer stand bereits drei Mal in einem WM-Viertelfinale, gewann in diesem Jahr auf der European Tour unter anderem in München. Zudem katapultierte sich „Cool Hand“ mit herausragenden Leistungen auf der Pro Tour in diese Regionen der Order of Merit. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)