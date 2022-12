Guardiola adelt Messi: "Für mich der Beste"

„Ich habe oft gesagt, dass er für mich der Beste ist“, sagte der Teammanager des englischen Fußballmeisters Manchester City am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Es sei „schwer zu verstehen, wie ein Spieler so auftreten und das tun kann, was er in den letzten 10 bis 15 Jahren geleistet hat“, schwärmte Guardiola über den 35-Jährigen, mit dem er zwischen 2008 und 2012 beim FC Barcelona große Erfolg gefeiert hatte.