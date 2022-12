Darts-WM 2023: Highspeed-Darts! Rock macht kurzen Prozess mit Rydz

WM-Debüt geglückt! Darts-Sensation maschiert in Runde 2

Josh Rock stürmt bei der Darts-WM in die dritte Runde. Der Debütant gewinnt sein Match gegen Callan Rydz im Eiltempo.

Shootingstar Josh Rock sorgt bei der PDC-WM 2023 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) weiter für Furore. Der Debütant zog in einem Highspeed-Duell mit Callan Rydz in die dritte Runde ein.

Im englischen Aufeinandertreffen setzte sich „Rocky“ mit 3:0 (3:2, 3:1, 3:1) in Sätzen durch. In der Runde der letzte 32 bekommt es der 21-Jährige nach Weihnachten mit Nathan Aspinall zu tun. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Rock profitierte bei seinem zweiten Auftritt im Alexandra Palace von London von den Doppel-Schwächen seines Gegners. „The Riot“ traf nur vier seiner 27 Versuche - das macht eine Quote von indiskutablen 14,8 Prozent.

Shootingstar Rock zeigt Rydz die Grenzen auf

Angesichts der zahlreichen Fehlwürfe ist sein Drei-Dart-Average von 88,1 Punkten noch gut. Rock musste nicht sein A-Game auspacken und stand am Ende bei einem Average von 92,27 Punkten pro Aufnahme und einer Checkout-Quote von 36 Prozent (9/25). (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Gegen Rydz war es eigentlich ein enges Match, Rock hatte jedoch stets das bessere Timing, spielte Breaks im richtigen Moment und sicherte sich mit solidem Scoring und passablen Checkouts den Einzug in die dritte Runde. Imposant war das Wurftempo, das beide Spieler an den Tag legten. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)