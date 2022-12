„Immaculate Reception“: Trauer um NFL-Legende Harris

Am Freitag jährt sich sein großer Moment zum 50. Mal, am Samstag wollten die Pittsburgh Steelers seine Trikotnummer aus dem Verkehr ziehen.

Am Freitag jährt sich sein großer Moment zum 50. Mal, am Samstag wollten die Pittsburgh Steelers seine Trikotnummer aus dem Verkehr ziehen. Jetzt ist Klubidol Franco Harris gestorben. Der frühere Runningback, viermal Super-Bowl-Gewinner mit der Franchise in der Football-Profiliga NFL, wurde 72 Jahre alt. Die Hall of Fame bestätigte den Tod des Mitglieds am Mittwoch auf ihrer Homepage.