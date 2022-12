Plant die FIFA den nächsten WM-Hammer?

Die nach seinen Worten „beste WM aller Zeiten“ soll FIFA-Boss Gianni Infantino in seinen Plänen bestärkt haben, die WM-Endrunde häufiger austragen zu lassen.

Gerade erst glätten sich die Wogen nach dem Ende der umstrittenen WM in Kader, da sorgt die FIFA schon wieder für Aufregung.

Demnach wolle der Verband die WM-Endrunden in Zukunft alle drei statt bislang alle vier Jahre ausrichten.

FIFA-Boss Infantino will im Amt bleiben

Mit einer WM, die in jedem dritten Jahr ausgerichtet würde, verbinde FIFA-Boss Gianni Infantino die Hoffnung auf eine weitere Dekade im Amt, heißt es weiter.

Dennoch soll der Vorschlag vor allem in Afrika und Asien auf offene Ohren stoßen, so der Guardian. Und selbst in Europa verspreche sich die FIFA eine Chance auf Unterstützung.