Bester Nachwuchszocker der DACH-Region! FIFA-Talent verstärkt Fokus Clan

Der Fokus Clan bastelt weiter am eigenen Kader für FIFA 23. Nach dem Sieg beim offiziellen Academy-Turnier wird ein junger Österreicher in Zukunft das Trikot der Organisation tragen.

Ein neues Gesicht für den Fokus Clan. Yigit „ yigityz_ “ Yilmaz konnte nach seinem Triumph beim Scouting-Turnier in Österreich auch das Final-Event der Fokus Esports Academy gewinnen.

Durch den 2:0-Erfolg gegen Marius „ marius1114 ″ Grundmann sichert sich der Nachwuchszocker damit den Status als bestes Talent der DACH-Region und wird in Zukunft ein Teil der deutschen Organisation werden.

So verlief die Karriere des neuen Fokus-Stars bis jetzt

Mit 17 Jahren zählt das neue Mitglied des Fokus Clans immer noch zu den Jungspunden der Szene. Doch trotz seines Alters hat Österreicher schon den ein oder anderen Erfolg in seiner Vita stehen.

So konnte Yilmaz in seinem Heimatland den Raiffeisen Club-Rookies Cup (FIFA 21) gewinnen, an dem nur aufstrebende FIFA-Talente im Alter von zwölf bis 16 Jahren teilnehmen dürfen. Eine Saison später konnte sich yigityz_ dann bereits für die Einzelmeisterschaft der Profis qualifizieren, bei der er sich bis ins Achtelfinale vorspielen konnte.