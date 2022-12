Schalke leiht Tauer von Mainz aus

Fußball-Bundesligist Schalke 04 setzt im Kampf gegen den direkten Wiederabstieg auf Hilfe von einem Ligakonkurrenten. Wie die Königsblauen am Mittwoch bekannt gaben, kommt Niklas Tauer auf Leihbasis vom FSV Mainz 05. Der 21-Jährige, der bei den Nullfünfern als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, spielt in den kommenden 18 Monaten für den Aufsteiger.

Der gebürtige Mainzer Tauer lief für den FSV bislang in 19 Bundesligaspielen auf. In dieser Saison stand der frühere Junioren-Nationalspieler in der Liga erst dreimal auf dem Feld.