Darts-WM: Nachmittagsspiele heute mit Josh Rock, Callan Rydz und Dave Chisnall

Bei der Cazoo Darts-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) sorgen John O‘Shea und David Labanauskas zum Auftakt in die Nachmittagsspiele für ordentlich Stimmung im Ally Pally.

Was für ein Auftakt in die Nachmittagsspiele!

Nach einem echten Krimi muss sich John O‘Shea in der ersten Runde der Darts-WM 2023 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) mit 2:3 geschlagen geben.

Aber der Ire lieferte bei seinem WM-Debüt eine echte Darts-Show ab und brachte Darius Labanauskas an den Rand der Niederlage. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Nach zwei Sätzen lag „The Joker“ mit 2:0 in Führung und sah schon fast wie der sichere Sieger aus. Zwar hatten zu Beginn beide Kontrahenten mit den Doubles zu kämpfen.

Shanghai-Finish reicht nicht für den „Joker“

Allein das vierte Leg im ersten Satz wurde zu einem echten Double-Drama. Aber der Ire hatte - ebenso wie ein Leg später - das bessere Ende für sich und ging mit 1:0 in Führung.

Als O‘Shea auch den zweiten Durchgang für sich entschied, sah es nach einem kurzen Auftritt des Litauers im Ally Pally aus. Aber „Lucky D“ kämpfte sich rein und setzte zum Comeback an - und das, obwohl sein Gegenüber nicht nachließ.

Im fünften Satz lag der Favorit mit 2:0 nach Legs in Front, als der „Joker“ mit einem spektakulärem Shanghai-Finish verkürzen konnte. Das nächste Leg holte sich Labanauskas dann jedoch bei eigenem Anwurf und hat so die erste Runde doch noch überstanden. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Kleermaker zerlegt Underdog

Im zweiten Spiel des Nachmittags ließ Martijn Kleermaker zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seinem Durchmarsch in Runde zwei aufkommen. Am Ende stand ein klarer 3:0-Erfolg gegen Xicheng Han.