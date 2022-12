NFL: Trauer um Franco Harris - "Immaculate Reception" machte ihn zur Legende

Franco Harris ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 72 Jahren verstorben. Das bestätigte dessen Sohn Dok der Associated Press . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Der ehemalige Runningback, der an 13. Stelle des Drafts 1972 von den Pittsburgh Steelers ausgewählt wurde, war maßgeblich an der erfolgreichsten Phase der Steelers-Franchise beteiligt.

Elf Jahre lang lief er für das Team aus Pennsylvania auf und war an vier (1974, 1975, 1977, 1978) der sechs Super-Bowl-Siege der Steelers beteiligt. Insgesamt war Harris zwölf Jahre in der NFL aktiv. Seine letzte Saison absolvierte er bei den Seattle Seahawks.

In seiner Karriere kam er auf 12.120 Rushing Yards und erlief 91 Touchdowns. Neunmal wurde er in den Pro Bowl gewählt und ist seit 1990 Mitglied der Pro Football Hall of Fame.