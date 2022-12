WM 2022: Kylian Mbappé mit deftiger Kabinen-Rede bei WM-Finale: "Können es nicht schlechter machen"

Feurige Halbzeitansprache beim verlorenen WM-Finale der Franzosen: Kylian Mbappé stellt seiner Mannschaft erst ein ganz mieses Zeugnis aus und feuert dann an.

Kylian Mbappé hat bei der bitteren Final-Niederlage in Katar während der Halbzeitpause ein paar deftige Worte an die Teamkollegen gerichtet.

In einer Mischung aus Wutanfall und Motivationsrede sagte der 24-Jährige vor versammelter Mannschaft: „Wir können es nicht schlechter machen! Es ist ein WM-Finale!“ Die hitzige Ansprache wurde in der Dokumentation „Merci les Bleus“ von TF1 veröffentlicht.

Viele seiner Kollegen saßen mit gesenktem Kopf oder versteinerter Miene in der Umkleide. Mbappé rief: „Es ist eine Weltmeisterschaft, Jungs. Das Spiel des Lebens! Wir können es nicht schlechter machen, als wir es getan haben.“

Mbappé: „Wir können zurückkommen“

Und genau aus dieser finalen Erkenntnis seiner vernichtenden Halbzeit-Bilanz heraus versuchte Mbappé dann, das Positive an der Situation zu sehen. „Wir gehen zurück aufs Feld: Entweder lassen sie uns weiterhin wie Idioten spielen oder wir bringen ein bisschen Intensität rein. Wir gehen in Duelle und wir machen was anderes.“ Argentinien führe mit „zwei Toren. Wir können zurück kommen!“