Neuer Rocket-League-Modus in Call of Duty Warzone! Fußball-Modus für Call of Duty?

Rocket-League im CoD-Style? © Activision

Die Call of Duty-Macher haben sich kurz vor Jahresende etwas Besonderes ausgedacht: Im neuen Warzone Cup findet sich ein Modus, in dem Fußball gespielt werden kann – wenn auch kein klassischer.

Präzise Pässe und tolle Tore statt rohem Aufeinandertreffen auf dem Schlachtfeld: Im Warzone Cup findet sich ein brandneuer Modus, der stark an das Autoball-Spiel Rocket League erinnert.

Anlässlich zur Weltmeisterschaft in Katar gab es in CoD zunächst Skins von Lionel Messi, Paul Pogba und Neymar – nun gibt es also auch die Möglichkeit, selbst gegen den Ball zu treten. Also zumindest fast, denn auch in CoD gelten die Rocket League Regeln.

Autofußball in Warzone

Gespielt wird nämlich mit speziellen ATVs (All Terrain Vehicles), also Quad-Ähnlichen-Fahrzeugen, und in Dreierteams. Ziel ist es, den überdimensionalen Ball mit dem Fahrzeug in das Tor der Gegner zu bugsieren. Zeitlich begrenzt ist eine Partie dabei auf fünf Minuten.

Der Modus kam mit dem Start in der 1. Season von MW2 und Warzone 2, die am 14. Dezember, startete ins Spiel. Vorerst wird der Modus zeitlich limitiert sein, könnte jedoch in der Zukunft zurückkehren. Austragungsort ist das Al Easima Field, das Stadion eines rivalisierenden Vereins des fiktionalen Al Mazrah Teams.

Das Umherfliegen mit den Autos wie in Rocket League wird in Call of Duty nicht möglich sein, allerdings gibt es auch hier spezielle Items, die genutzt werden wollen. Mit den sogenannten Shock Sticks können Gegner abgeworfen und verlangsamt werden. Waffen werden in diesem Modus dann gar keine Rolle spielen, schließlich geht es dort dann um Tore und nicht um Treffer.