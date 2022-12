Rolle rückwärts: Baseballstar Correa zu den Mets

Baseballstar Carlos Correa hat laut Medienberichten eine spektakuläre Rolle rückwärts vollzogen und wechselt in der MLB zu den New York Mets.

Der zweimalige Allstar, 2017 World-Series-Sieger mit den Houston Astros, sollte eigentlich in dieser Woche bei den San Francisco Giants vorgestellt werden. Correa hat in der abgelaufenen Saison an der Seite des Deutschen Max Kepler für die Minnesota Twins gespielt.