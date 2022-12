Skispringen: Bald auch Wettkämpfe in Afrika und Südamerika? Alexander Stöckl fordert Umdenken

Norwegens Coach Alexander Stöckl sieht den Wintersport Skispringen aufgrund des Klimawandels in Gefahr. Deshalb spricht er sich für eine Revolution aus und wünscht sich, dass Skispringen auch in warmen Ländern stattfinden kann.

Afrika und Südamerika im Weltcup-Kalender?

Mit dieser Meinung steht der Norweger auch nicht allein. Erst vor wenigen Wochen hatte sich FIS Renndirektor Sandro Pertile im Gespräch mit dem Skisprung-Magazin Berkutschi in eine ähnliche Richtung geäußert. Skispringen sollte wirklich das Ziel haben, ein Weltsport zu sein, der nicht nur in Europa populär ist, sondern in der Lage ist, Interesse, Sponsoren und Zuschauer in jedem Winkel der Welt anzuziehen“, zeigte der 51-Jährige einen erfolgreichen Weg für die Zukunft des Skispringens auf. (ARTIKEL: Skisprung-Revolution zum „Weltsport“?)