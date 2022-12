Pause? Urlaub? Nicht für PSG-Star Kylian Mbappe!

Drei Tage nach der bitteren Finalniederlage bei der WM in Katar hat Frankreichs Superstar Kylian Mbappé wieder das Training bei seinem Klub Paris Saint-Germain aufgenommen.

PSG veröffentlichte am Mittwoch Fotos und Videos, die den 24 Jahre alten Stürmer bei der Ankunft am Klubgelände zeigten.

Bei Frankreichs Niederlage am Sonntag gegen Argentinien (2:4 i.E.) hatte Mbappe drei Tore erzielt und auch im Elfmeterschießen getroffen. Mit acht Treffern sicherte er sich zudem den Goldenen Schuh als bester WM-Torschütze.

Eine wirkliche Erholungspause nach der WM haben Mbappé und Co. nicht. Bereits am 28. Dezember steht der 16. Spieltag der französischen Ligue 1 an, PSG empfängt dann Racing Straßburg (21.00 Uhr).