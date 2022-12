WM 2022: Nächster Eklat! Martínez provoziert mit Mbappé-Puppe

Emiliano Martínez ist nicht nur Weltmeister, sondern auch Torwart des Turniers. Bereits nach Abpfiff verspottet er in der Kabine seinen Finalgegner Kylian Mbappé. Nun schlägt der Argentinier bei der Siegesfeier in Buenos Aires erneut zu.

„Argentinien hat nicht dieses Niveau“

Bereits nach dem Endspiel bat der Torwart in der Kabine um eine Schweigeminute für den Stürmer , der viermal gegen Martínez an dem Abend traf. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Doch wo kommt die Feindschaft zu dem Franzosen her? Mbappé soll im Mai in einem Interview mit TNT Sports folgendes gesagt haben: „In Südamerika ist der Fußball nicht so fortschrittlich wie in Europa. Deshalb sind es bei den letzten Weltmeisterschaften, wenn man schaut, immer die Europäer, die gewinnen.“