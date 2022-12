Transfers: Salihamidzic „schließt nichts aus“

Hasan Salihamidzic (45) will sich im bevorstehenden Wechselfenster nicht nur auf der Torwartposition umschauen.

Hasan Salihamidzic (45) will sich im bevorstehenden Wechselfenster nicht nur auf der Torwartposition umschauen. „Ich bin bekanntlich kein Freund von der Winter-Transferperiode. Aber es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus“, sagte der Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München in der Sport Bild und ergänzte: „Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort.“