Darts-WM 2023: Lisa Ashton trifft Zukunftsentscheidung

WM-Fluch hält an! Ashton scheitert erneut

Zum vierten Mal ist Lisa Ashton bei der Darts-WM im Ally Pally (LIVE auf SPORT1) an den Start gegangen, aber wieder hat es nicht zum Sieg gereicht. Mit etwas Abstand offenbart sie ihre Zukunftspläne.

Bei der Cazoo Darts-WM 2023 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) musste sich Lisa Ashton im Duell mit Ryan Meikle am Samstag zwar nach hartem Kampf mit 2:3 geschlagen geben - bei ihrem vierten Auftritt im altehrwürdigen Ally Pally war damit zum vierten Mal bereits in Runde eins Schluss. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Aber: Die „Lancashire Rose“ erklärte nun, dass sie im kommenden Monat an der PDC Qualifying School teilnehmen und sich ihre Tourkarte zurückholen will. Zwar könne sich die viermalige BDO-Weltmeisterin nicht über ihre Karriere beklagen. „Mit 52 bin ich froh, dass ich mich noch für diese großen Turniere qualifizieren kann.“

Darts-Star Asthon: „Werde so lange spielen ...“

Dennoch hat sie noch diesen einen großen Wunsch, bevor sie die Pfeile an den Nagel hängt. „Ich werde einfach weiter versuchen, mich zu qualifizieren, und ich brauche diesen Sieg (in einem WM-Match, Anm. d. Red.), bevor ich in den Ruhestand gehe“, gestand sie lachend im PDC-Interview. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)