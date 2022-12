NBA: Jokic mit Chamberlain auf Augenhöhe - Hartenstein setzt Erfolgslauf fort

Nikola Jokic ist auch gegen die Memphis Grizzlies nicht zu stoppen. Am Ende zieht er mit einer Legende gleich. Für Isaiah Hartenstein geht die Erfolgsserie weiter.

Damit ist er nach Legende Chamberlain erst der zweite Spieler in der Geschichte der NBA, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielen zusammen mindestens 50 Punkte, 40 Rebounds und 20 Rebounds verbuchen und dabei noch eine Trefferquote von mindestens 50 Prozent aufweisen konnten. (NEWS: Alles zur NBA)

Nach diesem Sieg im Topduell der Western Conference stehen die Nuggets nun an der Spitze - gefolgt von den Grizzlies, die ebenfalls 19 Siege und elf Niederlagen auf dem Konto haben. (SERVICE: NBA-Tabelle)

Hartenstein setzt Erfolgslauf mit Knicks fort

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks die Erfolgsserie in der NBA fortgesetzt. Gegen die Golden State Warriors setzte sich das Team um den 24-Jährigen mit 132:94 durch und feierte damit den achten Sieg in Folge.