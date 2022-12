TSG-Profi Baumgartner übt Medienkritik: „Ab und an extrem“

Neben der Medienkritik bemängelte Baumgartner auch die negativen und beleidigenden Social-Media-Kommentare. "Wenn wir Spieler alles öffentlich machen würden, was uns beispielsweise auf Instagram geschrieben wird, würden sich einige an den Kopf fassen. Das ist echt krass", sagte Baumgartner, der im Sommer 2017 aus seinem Heimatland in die Nachwuchsabteilung der TSG gewechselt war. Eineinhalb Jahre später schaffte er den Sprung in den Profibereich.