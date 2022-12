Darts-WM: Bitteres Aus für Fallon Sherrock! Rapid Ricky schockt die "Queen of the Palace"

Für Fallon Sherrock ist ihr umstrittener Besuch bei der Darts-WM schon wieder vorbei. Ricky Evans nutzt eine fatale Schwäche der „Queen of the Palace“ eiskalt aus.

Beim umstrittenen 3. Auftritt der „Queen of the Palace“ im Londoner Ally Pally war schon in der 1. Runde gegen Ricky Evans Endstation.