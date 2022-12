DFB abgestraft! Dieses Umfrage-Ergebnis ist ein klares Zeichen

In einer repräsentativen Umfrage finden 80 Prozent der Befragten, dass die neueingeführte Taskforce beim DFB oder bei der deutschen Nationalmannschaft kaum etwas bewegen wird.

In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.483 Personen teilnahmen, finden aber sage und schreibe 78,8 Prozent der Befragten, dass trotz der sogenannten Expertengruppe sich kaum etwas beim in der Kritik stehenden DFB ändern wird.