Boris Becker emotional: Jürgen Klopp durfte mich nicht besuchen

Jürgen Klopp wollte Boris Becker im Gefängnis besuchen. In einem Tränen-Interview berichtet die Tennis-Legende jedoch, dass es nicht zum Besuch kam.

„Ich durfte zwei Besuche pro Monat bekommen. Der Governor hat sich überlegt, ob der Gast erlaubt ist oder nicht“, erklärte Becker im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen - in seinem ersten Interview nach 230 Tagen hinter Gittern.

„Klopp darf dich nicht besuchen“

Am Donnerstag hatte Becker das Huntercombe-Gefängnis nahe London verlassen dürfen. Gut acht Monate nach seiner Verurteilung wegen Vergehen im Insolvenzverfahren profitierte er kurz vor Weihnachten davon, dass die britischen Haftanstalten überfüllt sind und ist wieder ein freier Mann. Nur seine Wahlheimat musste er verlassen.

Becker kommen die Tränen

„Es gab jeden Tag dutzende Briefe. Ich wollte nicht auffallen, habe aber so viele Briefe von Fans, Freunden, Menschen, die ich lange nicht gesprochen habe, bekommen. Ich habe jeden gelesen und werde über Weihnachten jedem antworten“, meinte der 55-Jährige, der anschließend emotional wurde.

„Diese Briefe haben mir sehr geholfen, meine Moral und Lust am Leben nicht zu verlieren. Michael Stich hat mir einen dreiseitigen Brief geschrieben“, sagte Becker, ehe ihm der Atem stockt und die Tränen kommen: „Er hat tolle Worte gefunden, ich hatte das so nicht erwartet. Du hast im Gefängnis alle Zeit der Welt.“