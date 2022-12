La Liga: FC Sevilla sortiert Ex-Real-Star Isco aus

Isco und der FC Sevilla gehen in Zukunft offenbar getrennte Wege. Laut spanischen Medienberichten soll der Ex-Real-Star vor einem Wechsel auf die Insel stehen © Imago

Isco und der FC Sevilla gehen in Zukunft offenbar getrennte Wege. Laut spanischen Medienberichten soll der Ex-Real-Star vor einem Wechsel auf die Insel stehen.

Sevilla schreckt nicht vor großen Namen zurück

Der gebürtige Andalusier kam in Sevilla nie wirklich an, konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden und steht in 19 Pflichtspielen lediglich bei drei Torbeteiligungen. (NEWS: Sevilla feiert Titel-Hattrick)