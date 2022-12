NBA: Nationalspieler Kleber erfolgreich operiert

Nationalspieler Maximilian Kleber ist erfolgreich am rechten Oberschenkel operiert worden und wird den Dallas Mavericks auf „unbestimmte Zeit“ fehlen.

Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber ist erfolgreich am rechten Oberschenkel operiert worden und wird den Dallas Mavericks auf „unbestimmte Zeit“ fehlen.

Dies teilte das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NBA am Dienstag mit. (NEWS: Kleber bemängelt Mavs-Einstellung)

In dieser Spielzeit kommt Kleber bislang in 22 Partien auf durchschnittlich 25,6 Minuten Einsatzzeit sowie 6,2 Punkte und 3,5 Rebounds pro Spiel. Die Mavericks belegen in der Southwest Division derzeit Rang drei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)