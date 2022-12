Darts-WM: Der Mythos um Raymond van Barneveld lebt wieder auf - 30-jähriges Jubiläum der Legende

Barney is back! Mega-Aufholjagd kostet Price Titelverteidigung

Raymond van Barneveld nimmt zum 30. Mal an einer Darts-Weltmeisterschaft teil. Zuletzt unterstrich die Legende, dass sie auf großen Bühnen noch zu allem fähig ist.

Da steht zum einen im kommenden Jahr die Hochzeit mit seiner Verlobten Julia Evans an, der „Barney“ im Februar am Fuße des Eiffelturms einen Antrag gemacht hat .

Zum anderen kann der Niederländer auf zwei Jubiläen anstoßen. Wenn er am 20. Dezember gegen Ryan Meikle im Alexandra Palace ans Oche tritt (ab 23.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) , nimmt er zum 30. Mal (!) an einer Darts-WM teil.

„Barney“: „Dafür werde ich eine Flasche Champagner öffnen“

„Im Januar wird es 25 Jahre her sein, dass ich meinen ersten Weltmeistertitel gewonnen habe. Ich denke, ich werde dafür eine Flasche Champagner öffnen“, verriet van Barneveld. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Van Barneveld glänzt beim Grand Slam of Darts

Dass er noch immer das Zeug dazu hat, unterstrich der langjährige Rivale von Phil Taylor im vergangenen Monat eindrucksvoll. Beim Grand Slam of Darts gelang ihm überraschend der Einzug ins Halbfinale.

Die Art und Weise, wie der PDC-Weltmeister von 2007 in Wolverhampton auftrat, erinnerte an den früheren van Barneveld, den Champion, den 21-maligen Major-Gewinner. Nicht nur die sportlichen Glanzlichter ließen die „Barney Army“ toben, bemerkenswert waren auch das Leuchten in seinen Augen, die Freude, auf einer der größten Darts-Bühnen der Welt im Mittelpunkt zu stehen und der Genuss seines eigenen Weltklasse-Spiels.