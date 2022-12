LIV-Golfer dürfen in Augusta starten

Die Profigolfer der umstrittenen Saudi-Tour LIV dürfen im kommenden April beim US Masters in Augusta an den Start gehen.

Die Profigolfer der umstrittenen Saudi-Tour LIV dürfen im kommenden April beim US Masters in Augusta an den Start gehen. Das gaben die Organisatoren des traditionsreichen Major-Turniers bekannt. Das Männer-Golf sei "gespalten" und die "Tugenden des Spiels und das bedeutsame Vermächtnis derer, die es aufgebaut haben", seien "herabgesetzt" worden, hieß es in der Stellungnahme: "Obwohl wir über diese Entwicklungen enttäuscht sind, konzentrieren wir uns darauf, die Tradition zu wahren und im kommenden April ein herausragendes Feld von Golfern zusammenzubringen."