NFL-Playoff-Picture: Diese Teams sind noch im Rennen! Wer darf vom Super Bowl träumen?

Die Regular Season geht in die heiße Phase. Einige Teams haben das Ticket für die Playoffs schon gelöst, andere Mannschaften gehen schon in einen verfrühten Urlaub. SPORT1 zeigt das aktuelle Playoff-Picture.

Allerdings findet das Endspiel im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) nur Platz für zwei Mannschaften, wovon am Ende aber nur eine die Vince Lombardi Trophy mit nach Hause nehmen kann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Meister schon chancenlos - verpasst auch Rodgers die Playoffs?

Die Packers könnte es schon in Woche 16 erwischen: Verlieren Rodgers und Co. kommende Woche gegen die Miami Dolphins und die Washington Commanders gewinnen bei den San Francisco 49ers, ist das Playoff-Ticket endgültig futsch! Schon jetzt stehen ihre Chancen auf die Postseason nur noch bei 9 Prozent.

Diese Teams können in Woche 16 in die Playoffs einziehen:

NFL: So funktionieren die Playoffs:

Wild Card Round: In der 1. Playoff-Runde, die dem Achtelfinale entspricht, spielen pro Conference sechs Teams jeweils im direkten Duell um drei Plätze in der Divisional Round (Viertelfinale). Das beste Team jeder Conference - also eins in der AFC und eins in der NFC - ist bereits gesetzt und hat in der Wild Card Round Pause.