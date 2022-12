FIFA 23: DFB-Team unterliegt WM-Schreck erneut

Nach einer guten Hinserie mit sieben Punkten konnte das DFB-Quartett in den Rückspielen nur fünf weitere Zähler sammeln und musste sich so hinter Italien und Schweden mit Rang drei begnügen.

Italien wieder eine Nummer zu groß

In beiden Partien gegen die Azzurri sah die deutsche Mannschaft um Debütant Levy Finn „ levyfinn “ Rieck, Mustafa „ xMusti19 ″ Cankal, Umut „ RBLZ_Umut “ Gültekin und Dylan „ DullenMIKE “ Neuhausen so gar kein Land. Auf das 0:3 im Hinspiel, das gleichzeitig Italiens Sturm auf Rang eins einläutete, folgte noch eine weitere Niederlage (2:4). Nur dank der Punkteausbeute aus den übrigen Begegnungen wurde ein möglicher Abstieg knapp vermieden.

Die Spielverläufe weckten gar Erinnerungen an die Klatsche im Achtelfinale der FIFA-22-WM, als die Italiener mit einem 5:0 alle Titelhoffnungen Deutschlands begraben hatten. Statt einer Revanche blieb man nun erneut chancenlos. Damit war für das DFB-Quartett in Summe nicht mehr als Platz drei möglich, der neue Angstgegner grüßt dagegen von ganz oben. Durch einen 3:2-Erfolg gegen Schottland schoben sich die Schweden noch dazwischen.

Ende Januar geht es dann mit einem Reset und in neuer Gruppenkonstellation in die zweite von insgesamt drei Spielwochen. Nach dem Abstieg von Schottland und Kasachstan in die zweite Division der ersten Conference wird die fünfköpfige Gruppe um Rumänien sowie Litauen ergänzt. Das beste Team am Ende von Woche drei erreicht zusammen mit dem Führenden des Consistency-Rankings die Playoffs zum FIFAe Nations Cup 2023.