Droht Bastian Schweinsteiger das TV-Aus in der ARD?

Schweinsteiger blüht neben Sedlaczek auf

Sedlaczeks Souveränität half auch Schweinsteiger, um sich besser in die Expertenrolle einzufinden. So nahmen beide unter anderem Hansi Flick nach dem DFB-Aus ins Kreuzverhör, bei dem auch der ehemalige Bayern-Star kritische Fragen stellte. Bei der EM im vergangenen Jahr hatte Schweinsteiger gemeinsam mit Moderatorin Jessy Wellmer noch oft zu zögerlich agiert und in Analysen Schärfe und Tiefe vermissen lassen. Zudem verstieß er gegen Werbe-Richtlinien der ARD .

Nun liegt es in der Hand des Senders, ob Schweinsteiger auch künftig als TV-Experte fungieren darf. Das ZDF hingegen ist in seiner Entscheidungsfindung schon einen Schritt weiter. Der Mainzer Sender will die ebenfalls auslaufenden Verträge mit Per Mertesacker und Martina Voss-Tecklenburg gerne verlängern.