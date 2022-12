Anzeige

Darts-WM 2023: Fallon Sherrock - warum die "Queen of the Palace" plötzlich gehasst wird Die plötzlich gehasste Queen

Sherrock darf doch zur WM!

SPORT1

Fallon Sherrock bekam über einen Umweg doch noch ihr Ticket für die Darts-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) und greift heute ins Geschehen ein. Ihr insgesamt dritter Start im Ally Pally nicht unumstritten.

Es begann so rauschend als pinkes Darts-Märchen - mittlerweile wurden der Geschichte der „Queen of the Palace“ aber auch ein paar hässliche Seiten hinzugefügt.

Drei Jahre nach ihrem umjubelten Coup bei der Darts-WM (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) schlägt Fallon Sherrock geballter Internet-Zorn entgegen.

Vor ihrem dritten WM-Start in London fühlt sich die „Queen of the Palace“ bösen Anfeindungen ausgesetzt - und will trotz allem beweisen, dass sie mehr als nur ein beliebtes Vermarktungsobjekt ist.

Darts-WM: Sherrock spricht über Fan-Hass

„Es spielt keine Rolle, was ich tue, ich werde trotzdem gehasst.“

Was Sherrock, die 2019 als erste Frau WM-Spiele gewonnen hatte, gegenüber der englischen Boulevardzeitung The Sun offenbarte, lässt tief blicken - und hat vor allem einen Grund:

Dass die alleinerziehende Mutter aus Milton Keynes für das Erstrundenduell mit ihrem englischen Landsmann Ricky Evans am Dienstagabend (ab 22.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free- TV und Livestream) erneut „ihren“ Palast betreten darf, verdankt sie auch der Professional Darts Corporation (PDC). (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Nach wochenlangen Spekulationen über den letzten Startplatz gab die PDC Ende November bekannt, dass erstmals drei Frauen dabei sein werden: neben den beiden Besten der Women‘s Series auch die Siegerin des Frauen-World-Matchplay. Ihr Name? Fallon Sherrock.

Ungerechte Vorzugsbehandlung, schreien nicht nur viele Fans. Auch WM-Teilnehmer Vincent van der Voort fand klare Worte für die Entscheidung der PDC - allerdings keine positiven. (BERICHT: Sherrock? Darts-Star fassungslos)

„Ich habe absolut nichts gegen Fallon und sie kann auch nichts dagegen tun, aber diese Einladung ist natürlich lächerlich, zumal sie so spät angekündigt wurde“, erklärte er bei Online Darts TV.

Ganz so nachsichtig mit Sherrock persönlich sind viele Anhänger gerade im Netz nicht - die böswilligen unter ihnen beschimpfen Sherrock heftig.

Ein Umstand, der die Frau aus Milton Keynes mittlerweile fast schon resignieren lässt. „Es spielt keine Rolle, was ich tue, ich werde trotzdem gehasst“, gab sie bei einem ihrer öffentlichen Auftritte zu Protokoll.

Dabei müsse sie sich nicht für ihren Start bei der Weltmeisterschaft entschuldigen. Immerhin habe sie ein Fernseh-Turnier gewonnen. Und wenn die PDC sie einlädt, warum solle sie dann nicht teilnehmen?

Queen of the Palace scheitert dramatisch

Fallon Sherrock: Kritik auch auf der Frauen-Tour

Selbst auf der Frauen-Tour, die sie hinter den beiden anderen (bereits ausgeschiedenen) WM-Teilnehmerinnen Beau Greaves und Lisa Ashton als Dritte abschloss, scheint Sherrock jedoch „nicht mehr so willkommen“, sagt sie: „Es ist einfach kein schönes Umfeld.“ (BERICHT: Das sagt Hempel zum Sherrock-Zoff)

Doch auch hier versucht Sherrock pragmatisch mit der Situation umzugehen. „Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich denke: ‚Wenn ihr mich hassen wollt, dann hasst mich.“

Neben durchaus positiven Stimmen aus der Darts-Welt kann sie sich aber vor allem auf die Unterstützung von Cameron Menzies verlassen.

Der Schotte, der am Samstag bei seinem WM-Debüt direkt in die zweite Runde eingezogen war, ist mit der „Queen of the Palace“ liiert und ihre große Stütze: „Ich werde sie links, rechts und in der Mitte unterstützen. Ich bin ihr größter Fan“, sagte er bei Sky Sports und betonte, dass er stolz auf das sei, was sie erreicht habe.

Es begann alles wie ein Märchen

Vor drei Jahren schwebte sie in ihrem pinken Shirt noch auf einer rosaroten Wolke: Sherrock schmiss sensationell Ted Evetts und Topspieler Mensur Suljovic aus dem Turnier und feierte mit 3000 Fans im Ally Pally.

Plötzlich war sie ein schillernder Star - und bei der PDC rieben sie sich die Hände. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Sherrock schreibt Geschichte!

Beim Grand Slam of Darts sorgte Sherrock vor einem Jahr mit ihrem Viertelfinal-Einzug erneut für Aufsehen. Das Auftaktmatch ihrer zweiten WM verlor sie knapp.

Immerhin: Die umstrittene Sherrock hat auch prominente Fürsprecher, neben Darts-Legende Phil Taylor auch Mitfavorit Michael Smith.

„Fallon steigert die Begeisterung für die Weltmeisterschaft“, sagte er gegenüber Sky. Sie bringe „die Leute dazu einzuschalten“.

Am Dienstag will Sherrock wieder beweisen, dass sie außerdem gute Darts spielen kann. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

---

