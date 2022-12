Bundesliga: FC Bayern schafft Fakten bei Ibrahimovic

Nach SPORT1 -Informationen ist der neue Kontrakt bis 2025 gültig und wandelt sich nächstes Jahr, sobald Ibrahimovic 18 wird (am 11. Dezember), in einen Profivertrag um. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das Offensiv-Juwel soll von nun an fest im Team von Julian Nagelsmann trainieren - eine Belohnung für die starken Leistungen in der U19. Dort erzielte der 17-Jährige in der laufenden Saison zehn Treffer in neun Partien und steuerte zwei Assists bei.