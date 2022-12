Macron forderte Fanempfang: "Moment der Gemeinschaft"

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat die Equipe Tricolore um Starspieler Kylian Mbappe aufgefordert, sich trotz der Niederlage im WM-Endspiel gegen Argentinien den heimischen Fans zu präsentieren - und damit doch noch für einen kurzfristigen Empfang in Paris gesorgt. Das teilte der französische Fußballverband FFF am Dienstag mit.

Dies habe sich allerdings am Montag gegen 10 Uhr nach einem Gespräch mit Macron geändert. Der Staatspräsident habe sich "einen Moment der Gemeinschaft" gewünscht, so Le Graet: "Natürlich habe ich zusammen mit der Mannschaft zugestimmt."

Nach einigem Hin und Her erschien der Vizeweltmeister schließlich am Montagabend für kurze Zeit auf dem Balkon des Fünf-Sterne-Hotels "Crillon" am Place de la Concorde. Rund 50.000 Anhänger empfingen unter tosendem Jubel die Deschamps-Elf, viele der Fans hatten mehr als vier Stunden in der Kälte ausgeharrt.