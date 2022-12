Biathlon: Olsbu Röiseland kehrt nach lange Pause in Slowenien zurück

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland wird bei den Rennen ab dem 5. Januar auf der slowenischen Pokljuka ihr Comeback geben. Das teilte der norwegische Verband am Dienstag mit. (NEWS: Alles zum Biathlon)

"Ich habe lange darauf gewartet und bin froh, endlich sagen zu können, dass ich zurück bin", wird Röiseland in einer Verbandsmitteilung zitiert. Sportdirektor Per Arne Botnan ergänzte: "Sie hat in den letzten Monaten phänomenal gearbeitet und ihr Körper reagiert endlich positiv auf das Training."