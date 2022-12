Anzeige

WM 2022: "Lutscht meinen..." Weltmeister de Paul rastet bei Weltmeister-Party aus Weltmeister rastet bei Party aus

Diese Szenen sorgten für Wirbel nach dem WM-Finale

Ganz Argentinien feiert den Weltmeister-Titel von Lionel Messi und Co. Ein Star-Spieler leistet sich bei der Kabinen-Party aber eine heftige Entgleisung.

Während Argentinien den ersten WM-Titel seit 1986 feiert, steht Rodrigo de Paul in der Kritik. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Der Mittelfeldspieler, der für seine rustikalen Aktionen bekannt ist, hat sich bei der Party nach dem Sieg über Frankreich einen großen Aussetzer erlaubt - und mit seinen Kritikern abgerechnet. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

In einem Instagram-Livestream mit Nicolas Otamendi brüllte de Paul in die Kamera: „Das ist für die Ewigkeit! Und an alle, die an mir gezweifelt haben: Lutscht meinen S******! Ihr habt mich heftig kritisiert und nicht in Ruhe gelassen! Fresst meinen ganzen S******! H****söhne!“

De Pauls Worte waren für die Kritiker vom Spieler von Atletico Madrid bestimmt. So wurde er für seine Leistung in den ersten beiden WM-Partien gegen Saudi-Arabien (1:2) und Mexiko (2:0) kritisiert, in denen er sich einige Fehlpässe und Ballverluste erlaubte. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)